أحمد خيري: تغلبنا على الزمالك بجدارة.. ونهائي الكأس صعب

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد خيري، لاعب الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، أن الفريق تغلب على الزمالك بجدارة في مباراة نصف النهائي لبطولة كأس مصر، وأن اللاعبين قدموا مباراة كبيرة على الصعيد الخططي والبدني.

إسلام حسن: الفوز على الزمالك دفعة كبيرة للفوز بالكأس

وأوضح أن «رجال يد الأهلي» دخلوا المباراة وهم على يقين بأن الزمالك سوف يقاتل من أجل الفوز لتعويض خسارته لقب الدوري، وتعامل الجميع مع المباراة بتركيز

شديد، وأن المباراة النهائية ستكون صعبة للغاية.

وأشاد خيري بما قدمه عبد الرحمن حميد، حارس الفريق، من أداء قوي قبل تعرضه للإصابة، مشيرًا إلى أنه أحد أهم أسباب الفوز والوصول إلى المباراة النهائية، متمنيًا له التعافي سريعًا والعودة إلى المباريات.

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