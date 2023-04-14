«رجال يد الأهلي» يفوز على الزمالك ويتأهل لنهائي الكأس

ياسر رشاد - القاهرة - تأهل الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي إلى نهائي بطولة كأس مصر، بعد أن تغلب على فريق الزمالك، في المباراة التي جمعت الفريقين في الدور نصف النهائي.

موعد مباراة الأهلي وفاركو

قدم الفريق أداءً قويًّا ومميزًا في الشوط الأول، وتصدى عبد الرحمن حميد لعدة ركلات جزاء وهجمات خطيرة، وسط محاولات مستمرة من جانب أحمد عادل وأحمد خيري وعمر سامي، قبل أن ينتهي الشوط بتأخر الفريق بنتيجة 12-13.

بدأ الفريق الشوط الثاني بشكل قوي، ونجح في تسجيل أكثر من هدف، وظهر إسلام حسن وإبراهيم المصري بشكل مميز، فيما تعرض

حميد لإصابة قوية في الركبة، وشارك عبد الرحمن طه مكانه وأنقذ عدة فرص خطيرة.

ساهمت مشاركة عمر خالد كاستيلو وإسلام رمضان ومصطفى خليل في إنعاش خطوط الفريق، لينتهي الشوط الثاني والمباراة بنتيجة 27-25، ويحجز الفريق مقعده في المباراة النهائية.

وكان فريق رجال يد النادي الأهلي قد تغلب على الزمالك وتوج بلقب بطولة الدوري في ختام منافسات الدورة المجمعة للبطولة.