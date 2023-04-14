تحت أنظار المدرب الجديد.. الزمالك يكتسح الحرس بثلاثية (الأهداف كاملة)

الشارقة - اميمة ياسر - حقق الزمالك، فوزا مستحقا على حرس الحدود بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصرى الممتاز.

افتتح التسجيل للزمالك ناصر منسي في الدقيقة 14، ثم أضاف حسام عبد المجيد الهدف الثانى للفريق الأبيض في الدقيقة "45+1" من رأسية متقنة، قبل أن يختتم أحمد بلحاج أهداف اللفريق الأبيض فى الدقيقة "90".

وجاء فوز الزمالك تحت أنظار الكولمبى خوان كارولوس أسويرو الذي تابع لقاء حرس الحدود من مدرجات استاد الكلية الحربية، قبل بدء مهمته رسمياً مع الفريق الأبيض اليوم الجمعة.

بهذه النتيجة وصل فريق الزمالك إلى النقطة 39 في المركز الرابع في جدول ترتيب الدورى المصري الممتاز، بينما احتل حرس الحدود المركز الثامن عشر، برصيد 16 نقطة.

أهداف المباراة: