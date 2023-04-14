تخفيف عقوبة ساديو ماني بعد تدخل ساني

ياسر رشاد - القاهرة - تدخل اللاعب ليوري ساني نجم نادي بايرن ميونيخ الالماني في الأزمة التي أدت لعقوبة الإيقاف على السنغال ساديو ماني، وطالب اللاعب الالماني إدارة العملاق البافاري بعدم طرد النجم الأفريقي.

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كواليس أزمة ساني وساديو ماني

وكان ساديو ماني قد اعتدى بالضرب واللكمات على ليوري ساني في غرف ملابس العملاق البافاري، بعد ارتفاع صوت اللاعب الألماني في وجه السنغالي الدولي.

وبعد خسارة بايرن ميونيخ من مانشستر سيتي بثلاثة أهداف دون مقابل، وارتفاع الأزمة بين الثنائي صدر قرار بإيقاف ساديو ماني عن لقاء هوفنهايم المقبل ببطولة الدوري الألماني.

ساني يتدخل لحل أزمة ماني

أكدت الصحف الألمانية أن ماني وجه بعض الضربات لساني بعد ارتفاع صوت الأخير في وجه اللاعب السنغالي، لكن ساني تدخل لحل الأزمة مع إدارة العملاق البافاري وحسم الجدل السائر بسبب أزمة الثنائي.

وكان نادي بايرن ميونخ قد اكد كشف أن ساديو ماني لن يكون متواجدًا ضمن قائمة الفريق التي تخوض لقاء هوفنهايم في الجولة الـ28 من الدوري الألماني، غدًا الجمعة.

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