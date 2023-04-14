زمالك 2007 يفوز على طلائع الجيش ببطولة الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق فريق نادي الزمالك لكرة القدم مواليد 2007 الفوز على نظيره طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف وحيد، في اللقاء الذي جمع بين الطرفين مساء اليوم الخميس، على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف في مقر القلعة البيضاء، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الجمهورية للناشئين.

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للهدف الأول واللاعب أحمد علي "سينا" بالهدف الثاني.

ويتكون الجهاز الفني لفريق الزمالك مواليد 2007 من:

أحمد رزق مدربا، وحمدي صالح و إسلام المأمور مدربين مساعدين، تامر وحيد مدرب حراس مرمى، عمرو عبد التواب إداري، إبراهيم عبد الرحمن أخصائى تأهيل وإصابات، محمد نوسه عامل مهمات.

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