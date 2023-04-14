يوفنتوس يتخطى عقبة سبورتنيج لشبونة بالدوري الأوروبي

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق يوفنتوس الإيطالي الفوز بهدف دون مقابل على حساب نظيره فريق سبورتينج لشبونة البرتغالي، في المواجهة التي جمعت الطرفين مساء اليوم الخميس، على ملعب ستاد يوفنتوس، ضمن مواجهات الذهاب لدور ربع نهائي الدوري الأوروبي عن الموسم الحالي 2022-2023.

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يوفنتوس يفوز بصعوبة على لشبونة

سجل هدف البيانكونيري الوحيد في اللقاء اللاعب فيدريكو جاتي في الدقيقة 73، في لقاء شهد 3 بطاقات صفراء على لاعبي الطرفين 2 منها على لاعبي يوفنتوس.

من المقرر ان تقام مباراة الإياب بين يوفنتوس

وسبورتينج يوم الخميس المقبل الموافق 20 من شهر أبريل الجاري 2023، على ملعب ستاد خوسية الفالادي.

تاهل يوفنتوس من دور الـ16 لدوري الأبطال على حساب فريق فرايبورج بنتيجة 3-0 لمجموع المواجهتين.

بينما على الجانب الأخر كان سبورتينج لشبونة قد تأهل على حساب فريق أرسنال بركلات الترجيح بعد نهاية مواجهتي الذاب والإياب بالتعادل 3-3.

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