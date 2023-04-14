شكرا لقرائتكم خبر عن كدمة فى الظهر سبب تبديل أحمد فتوح فى مباراة الزمالك وحرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لكدمة أسفل الظهر دفعت مدحت عبد الهادى المدير الفني المؤقت للفريق الأبيض لاستبداله في الدقيقة 67 من عمر مباراة الفريق أمام حرس الحدود، ونزول حاتم سكر بديلاً له.

وواصل فريق الزمالك انتصاراته تحت قيادة مديره الفني المؤقت مدحت عبد الهادى، بالفوز على حرس الحدود بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

افتتح التسجيل للزمالك ناصر منسي في الدقيقة 14 بعد عرضية من الجبهة اليمنى عن طريق إبراهيما نداي إلى داخل منطقة الجزاء اصطدمت بأحد مدافعي حرس الحدود ووجدت أقدام ناصر منسي الذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل الشباك، ثم أضاف حسام عبد المجيد الهدف الثانى للفريق الأبيض في الدقيقة "45+1" من رأسية متقنة، قبل أن يختتم أحمد بلحاج أهداف اللفريق الأبيض فى الدقيقة "90".

وحقق الزمالك الفوز الثانى على التوالي، بعد الانتصار على البنك الأهلى بهدف نظيف في الجولة الماضية، وذلك تحت أنظار الكولمبى خوان كارولوس أسويرو الذى تابع لقاء حرس الحدود من مدرجات استاد الكلية الحربية، قبل بدء مهمته رسمياً مع الفريق الأبيض غداً الجمعة.

بهذه النتيجة وصل فريق الزمالك إلى النقطة 39 في المركز الرابع في جدول ترتيب الدورى المصري الممتاز بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز فى 11 لقاءات وتعادل فى 6 مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 34 هدفا وتلقت شباكه 22 هدفا.

بينما يحتل حرس الحدود المركز الثامن عشر بجدول الدورى برصيد 16 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز فى 3 لقاءات وتعادل فى 7 مواجهات وتلقى 13 خسارة وسجل لاعبوه 12 هدفا وتلقت شباكه 29 هدفا.