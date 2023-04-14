شكرا لقرائتكم خبر عن نوران جوهر ومازن هشام يتأهلان لنصف نهائي بطولة بريطانيا للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل ثنائي وادي دجلة، نوران جوهر ومازن هشام، إلى الدور نصف النهائي ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، والتي تستضيفها مدينة برمنجهام الإنجليزية خلال الفترة بين 9 إلى 16 أبريل الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 180 ألف دولار، للرجال ومثلها للسيدات.

وفازت نوران جوهر في مباراة الدور ربع النهائي على الإنجليزية سارة جان بيري بنتيجة 3ـ0، في مباراة استغرقت 34 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-4, 11-6.

فيما فاز مازن هشام على مواطنه كريم عبد الجواد بنتيجة 3ـ1، في مباراة استغرقت 63 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 6-11, 11-9, 14-12, 11-6.

يذكر أن علي فرج المصنف الخامس عالمياً لرجال الاسكواش، كان قد حجز أول بطاقة تأهل لنصف نهائي البطولة، بعد تغلبه على مواطنه طارق مؤمن، وبذلك تضمن مصر مقعداً في نهائي البطولة، بتأهل علي فرج ومازن هشام لنصف النهائي.

وتعتبر البطلة المصرية هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش، هي حامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة، فيما يحمل النيوزيلندي بول كول لقب آخر نسخة أيضاً من البطولة عن منافسات الرجال.