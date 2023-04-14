شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يقود مران الزمالك عصر الغد الجمعة بعد الفوز على حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته غدا في الثالثة والنصف عصرا على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم الاثنين المقبل في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري.
ورفض الجهاز الفني منح اللاعبين راحة من التدريبات عقب الفوز على حرس الحدود في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.
ومن المقرر أن يقود الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني الجديد للأبيض مران الغد استعدادا للمباراة المقبلة.
وواصل فريق الزمالك انتصاراته تحت قيادة مديره الفني المؤقت مدحت عبد الهادى، بالفوز على حرس الحدود بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.
افتتح التسجيل للزمالك ناصر منسي في الدقيقة 14 بعد عرضية من الجبهة اليمنى عن طريق إبراهيما نداي إلى داخل منطقة الجزاء اصطدمت بأحد مدافعي حرس الحدود ووجدت أقدام ناصر منسي الذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل الشباك، ثم أضاف حسام عبد المجيد الهدف الثانى للفريق الأبيض في الدقيقة "45+1" من رأسية متقنة، قبل أن يختتم أحمد بلحاج أهداف اللفريق الأبيض فى الدقيقة "90".
وحقق الزمالك الفوز الثانى على التوالي، بعد الانتصار على البنك الأهلى بهدف نظيف في الجولة الماضية، وذلك تحت أنظار الكولمبى خوان كارولوس أسويرو الذى تابع لقاء حرس الحدود من مدرجات استاد الكلية الحربية، قبل بدء مهمته رسمياً مع الفريق الأبيض غداً الجمعة.
بهذه النتيجة وصل فريق الزمالك إلى النقطة 39 في المركز الرابع في جدول ترتيب الدورى المصري الممتاز بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز فى 11 لقاءات وتعادل فى 6 مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 34 هدفا وتلقت شباكه 22 هدفا.
بينما يحتل حرس الحدود المركز الثامن عشر بجدول الدورى برصيد 16 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز فى 3 لقاءات وتعادل فى 7 مواجهات وتلقى 13 خسارة وسجل لاعبوه 12 هدفا وتلقت شباكه 29 هدفا.