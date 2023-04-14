شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يقود مران الزمالك عصر الغد الجمعة بعد الفوز على حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته غدا في الثالثة والنصف عصرا على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم الاثنين المقبل في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري.

ورفض الجهاز الفني منح اللاعبين راحة من التدريبات عقب الفوز على حرس الحدود في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يقود الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني الجديد للأبيض مران الغد استعدادا للمباراة المقبلة.