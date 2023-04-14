شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة الاتحاد السكندرى لمواجهة سموحة.. غياب خالد صبحى وإبراهيم حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الصربي زوران مانولوفيتش، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى، عن قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة سموحة ضمن منافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، والمقرر إقامتها غدا الجمعه في تمام التاسعة والربع مساءً.

وجاءت قائمة الاتحاد السكندرى كالتالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان وصبحي سليمان.

خط الدفاع: عبد الله نصيب، هشام صلاح، مصطفى إبراهيم، محمود علاء، جافين كازيتو.

خد الوسط: مورو، ناصر ناصر، إسلام عبد النعيم، ميسي، خالد الغندور، محمود عبد العزيز، محمد محمود، محمد فارس، عبد الغني محمد، عمار حمدى، أحمد بهاء.

الهجوم: مابولولو، وأوستن أموتو، وأحمد عيد.

ويغيب عن قائمة الفريق كل من عمرو خليل وصبري رحيل والسيد سالم، ومحمد الصالح وإبراهيم حسن وخالد صبحي.