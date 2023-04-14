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قائمة الاتحاد السكندرى لمواجهة سموحة.. غياب خالد صبحى وإبراهيم حسن

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الصربي زوران مانولوفيتش، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى، عن قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة سموحة ضمن منافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الممتاز، والمقرر إقامتها غدا الجمعه في تمام التاسعة والربع مساءً.

وجاءت قائمة الاتحاد السكندرى كالتالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان وصبحي سليمان.

خط الدفاع: عبد الله نصيب، هشام صلاح، مصطفى إبراهيم، محمود علاء، جافين كازيتو.

خد الوسط: مورو، ناصر ناصر، إسلام عبد النعيم، ، خالد الغندور، محمود عبد العزيز، محمد محمود، محمد فارس، عبد الغني محمد، عمار حمدى، أحمد بهاء.

الهجوم: مابولولو، وأوستن أموتو، وأحمد عيد.

ويغيب عن قائمة الفريق كل من عمرو خليل وصبري رحيل والسيد سالم، ومحمد الصالح وإبراهيم حسن وخالد صبحي.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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