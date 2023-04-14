شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يوقف انتصارات إنبى ويبتعد عن منطقة الهبوط بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الإسماعيلى الفوز على نظيره إنبى بنتيجة 3/1 في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على ستاد الإسماعيلية ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

وأحراز الأهداف التونسى فراس شواط ثلاث أهداف لفريق الاسماعيلى في الدقيقة 41 / 43 ، 57 بينما جاء هدف فريق إنبى عن طريق مروان داوود في الدقيقة 72 .

وبهذة النتيجة يحتل فريق الاسماعيلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 23 نقطة و الخروج من منطقة الهبوط بينما توقف رصيد فريق إنبى عند النقطة 29 محتلا المركز الثانى عشر .

وشهدت أحداث المباراة سيطرة من قبل لاعبى الاسماعيلى عن طريق فراس شواط و محمد الشامى و عبدالرحمن مجدى في غياب تام للاعبى إنبى و تحقيق فوز مستحق لقلعة الدراويش .

وجاء تشكيل فريق الاسماعيلى بقيادة حمزة الحمزة كالتالى :

حراسة المرمى .. محمد كوكو .

خط الدفاع .. باهر المحمدى ، محمد هاشم ، عصام صبحى ، محمد الدسوقى .

خط الوسط .. محمد حسن ، سيرجى أكا ، كريم الديب .

الهجوم .. فراس شواط ، محمد الشامى ، عبدالرحمن مجدى .

بينما جاء تشكيل فريق إنبى بقيادة تامر مصطفى يضم كل من :

حراسة المرمى .. رضا السيد .

خط الدفاع .. على فوزى ، محمد إسماعيل ، أحمد خليل " كالوشا " ، أحمد صبيحة .

خط الوسط .. مروان داود ، مصطفى شكشك ، أحمد العجوز ، محمد ناصر .

الهجوم .. رفيق كابو ، أحمد أمين قفه .