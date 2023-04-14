شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى جديد لـ حميد ماو فى غزل المحلة قبل مواجهة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع التنزانى حميد ماو لاعب خط وسط فريق غزل المحلة لاختبار طبى جديد تحت أشراف طبيب الفريق خالد الجميزى يوم السبت المقبل، لمعرفة مدى الشفاء من الإصابة التي لحقت به بمزق في العضلة الضامة.

وكان نادى غزل المحلة أعلن غياب حميد ماو عن الفريق لمدة 15 يوما بسبب الإصابة، والتي على إثرها غاب مباريات الفريق أمام الأهلى وفيوتشر الأخيرة التى خسر الفريق بنتيجة هدف مقابل لا شىء.

ومن المقرر أن يلاقى فريق غزل المحلة نظيره فاركو يوم الأربعاء المقبل الموافق 19 من الشهر الجارى، حيث تقام المباراة على ستاد برج العرب في الإسكندرية.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز العاشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 30 نقطة، حيث تمكن من الفوز في 8 مباريات و التعادل في 6 مباريات والهزيمة في 10 مباريات.