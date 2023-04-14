شكرا لقرائتكم خبر عن قمر الدولة حكما لمباراة الأهلى وفاركو ومجدي لأسوان وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام مباراة الأهلي وفاركو إلى الحكم نادر قمر الدولة في اللقاء المقرر له غدًا الجمعة في التاسعة والربع مساءً، ضمن مواجهات الجولة الـ25 للدوري، يعاونه سامي هلهل وهاني خيري وإبراهيم محجوب وخالد الغندور حكم فيديو وسمير جمال مساعد حكم فيديو.

بينما يدير طارق مجدي مباراة أسوان وبيراميدز باستاد أسوان، يعاونه محمد عزازي وأحمد زيدان وعمرو رمضان ومحمد عباس قابيل حكم فيديو ورجب محمد مساعد حكم فيديو.

بينما يدير مباراة الاتحاد السكندري وسموحة كل من مصطفى الشهدي ومحمود عامر وإسلام أبو العطا ومحمود وفا، ومحمد نهاد حكم فيديو، وأحمد صلاح مساعد حكم فيديو.