شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلحاج يسجل أول أهدافه مع الزمالك فى شباك حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل أحمد بلحاج، لاعب الزمالك، الهدف الثالث لفريقه والأول له مع الأبيض فى شباك حرس الحدود فى الدقيقة 90 من عمر المباراة المقامة حالياً بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من، حراسة المرمى : محمد صبحي،خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح،خط الوسط: محمد عبد الغني - نبيل عماد دونجا - إبراهيما نداي،خط الهجوم : أحمد سيد "زيزو" - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومصطفى الزناري وحاتم سكر وعبد الله محمد وسيد عبد الله "نيمار" وسيف جعفر ويوسف أسامة نبيه وأحمد بلحاج وسيف الجزيري.

ودخل حرس الحدود المباراة بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: أحمد السعدني،الدفاع: إسلام عبد الله – إبراهيم القاضي – محمود بن والي،الوسط: أحمد شديد قناوي – مصطفى جمال – أحمد فليكس - محمد رضا،الهجوم: مصطفى زيكو – فلانتينو أودو – مصطفى صبحي.

يدخل الزمالك اللقاء فى المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 36 نقطة بعدما لعب 22 مباراة حقق الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى 6 مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 31 هدفا وتلقت شباكه 22 هدفا.

في المقابل يحتل حرس الحدود المركز الثامن عشر بجدول الدورى برصيد 16 نقطة بعدما لعب 22 مباراة حقق الفوز فى 3 لقاءات وتعادل فى 7 مواجهات وتلقى 12 خسارة وسجل لاعبوه 12 هدفا وتلقت شباكه 26 هدفا.