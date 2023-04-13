اخبار النادى الأهلى اليوم الخميس الموافق 13 / 4 / 2023

اقترب أحمد عبد القادر لاعب الأهلي من اللحاق بنباراة فريقه ضد فاركو غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري، بعد شكواه من الإصابة بشد في العضلة الخلفية، حيث يخضع اللاعب لفحص طبي على هامش مران فريقه اليوم الخميس، في ختام التحضير لمباراة الغد تحسم موقفه النهائي من دخول قائمة المباراة.

يعود بيرسى تاو لاعب الأهلى للمشاركة فى مران فريقه، اليوم الخميس، بعد تعافيه من الإصابة بنزلة برد تسببت فى غيابه عن المشاركة فى مران فريقه أمس الأربعاء.