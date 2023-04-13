شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الأهلى اليوم الخميس الموافق 13 / 4 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اخبار النادي الاهلي اليوم الخميس الموافق 13 / 4 / 2023 شهدت العديد من الاحداث والاخبار التي نرصدها في سياق التقرير :
90 يوما فقط احتاجها مروان عطية ليصبح "نمبر 1" فى وسط الأهلى
يسير مروان عطية لاعب وسط الأهلي بخطى ثابتة في مسيرته مع الفريق الأحمر منذ الانضمام إليه في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة قادما من الاتحاد السكندري، بعد المستويات القوية التي يقدمها اللاعب خلال مشاركته في مباريات الأهلي على المستوى المحلي والإفريقي.
تضاؤل فرص لحاق عمرو السولية بمباراة الأهلى وفاركو
كشف مصدر داخل الأهلي أن فرص عمرو السولية في اللحاق بمباراة فريقه ضد فاركو والمقرر اقامتها غدا الجمعة ضعيفة، في ظل إصابته بكدمة قوية في العضلة الأمامية وبدا تنفيذ برنامجه التأهيلي.
أعلنت قناة أبو ظبي الرياضية استضافة استاد محمد بن زايد لمباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك يوم 5 مايو المقبل.
اقترب أحمد عبد القادر لاعب الأهلي من اللحاق بنباراة فريقه ضد فاركو غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري، بعد شكواه من الإصابة بشد في العضلة الخلفية، حيث يخضع اللاعب لفحص طبي على هامش مران فريقه اليوم الخميس، في ختام التحضير لمباراة الغد تحسم موقفه النهائي من دخول قائمة المباراة.
يعود بيرسى تاو لاعب الأهلى للمشاركة فى مران فريقه، اليوم الخميس، بعد تعافيه من الإصابة بنزلة برد تسببت فى غيابه عن المشاركة فى مران فريقه أمس الأربعاء.