شكرا لقرائتكم خبر عن شوط أول سلبى بين المقاولون العرب والمصرى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أحداث الشوط الأول من عمر مباراة المصري والمقاولون العرب، والتي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 25 بالدوري، على استاد برج العرب بالإسكندرية، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وانحصر أداء الفريقين خلال الشوط الأول في وسط الملعب، مع محاولات قليلة للوصول إلى كلا المرميين، دون خطورة حقيقية.

في الدقيقة 26 هدد إلياس الجلاصي لاعب المصري، مرمى المقاولون العرب بتسديدة قوية ومباغتة، نجح محمود أبو السعود حارس مرمى المقاولون في التصدي لها ليحافظ على نظافة شباكه.

وهدد جوزيف أوشايا ظهير أيسر المقاولون، مرمى النادي المصري بتصويبة قوية في الدقيقة 32، لتمر بمحاذاة القائم الأيسر لعصام ثروت حارس مرمى المصري.

واحتسب حكم اللقاء دقيقتين وقت بدل من ضائع، قبل أن يطلق صافرة نهاية الشوط الأول في الدقيقة 50، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وبدأ المصري المباراة بتشكيل مكون من: في حراسة المرمى عصام ثروت، حسين السيد، عماد بو بكر، محمد جريندو، أحمد عماد، عمرو موسى، إسلام أبو سليمة، عمرو سعداوي، إلياس الجلاصي، عبد الرحيم دغموم، ومروان حمدي.

بينما بدأ المقاولون اللقاء بالتشكيل التالي: محمود ابو السعود في حراسة المرمى، أمير عابد، أحمد علاء، فاروقا نور الدين، جوزيف أوشايا، لويس إدوارد، أحمد الشيمي، محمد مجلي، عبد الرحمن جبنة، أمادو نياص، جون أوكلي.

ويحتل النادى المصرى المركز السابع فى ترتيب جدول الدورى برصيد 34 نقطة، حصدها من 23 مباراة، حقق الفوز فى 8 لقاءات، وتعادل فى 10 مواجهات، وخسر 5 مباريات، وسجل لاعبوه 23 هدفا، واستقبلت شباكه 24 هدفا.

ويحتل المقاولون العرب المركز السادس فى جدول مسابقة الدوري برصيد 34 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعدما خاضوا 24 مباراة، حيث فاز المقاولون في 8 مباريات، وتعادل في 10 لقاءات وخسر 6 مواجهات، وسجل لاعبو المقاولون 26 هدفاً، واستقبلت شباكهم 22 هدفاً آخر.