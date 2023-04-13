شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتقدم على إنبى بثنائية لـ فراس شواط فى الشوط الأول بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق الإسماعيلى على نظيره إنبى بهدفين دون رد فى الشوط الأول من عمر المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على استاد الإسماعيلية، ضمن الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز. أحراز هدفى فريق الإسماعيلى التونسى فراس شواط فى الدقيقة 41 و43 من عمر الشوط الأول.

وشهدت أحداث الشوط الأول سجالا بين لاعبى الفريقين، حيث ظهرت خطورة فريق الإسماعيلى عن طريق فراس شواط ومحمد الشامى وعبد الرحمن مجدى، بينما هجمات فريق إنبى عن طريق الثنائى رفيق كابو وأحمد أمين قفة.

وجاء تشكيل فريق الإسماعيلى بقيادة حمزة الحمزة كالتالى:

حراسة المرمى: محمد كوكو.

خط الدفاع: باهر المحمدى، محمد هاشم، عصام صبحى، محمد الدسوقى.

خط الوسط: محمد حسن، سيرجى أكا، كريم الديب.

الهجوم: فراس شواط، محمد الشامى، عبد الرحمن مجدى.

بينما جاء تشكيل فريق إنبى بقيادة تامر مصطفى يضم كلا من:

حراسة المرمى: رضا السيد.

خط الدفاع: على فوزى، محمد إسماعيل، أحمد خليل "كالوشا"، أحمد صبيحة.

خط الوسط: مروان داود، مصطفى شكشك، أحمد العجوز، محمد ناصر.

الهجوم: رفيق كابو، أحمد أمين قفة.