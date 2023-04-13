شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود ضد الزمالك .. الأبيض يتقدم بهدفين نظيفين فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى فريق الزمالك الشوط الأول متقدماً على حرس الحدود بهدفين نظيفين فى المباراة المقامة حالياً بين الفريقين على استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

افتتح ناصر منسي التسجيل للزمالك فى الدقيقة 14 قبل أن يضيف حسام عبد المجيد الهدف الثانى فى شباك حرس الحدود بالدقيقة "45+1".

نشاط من الزمالك في بداية اللقاء لانتزاع المبادرة الهجومية والسيطرة على منطقة المناورات، عن طريق السنغالى إبراهيما نداى الذى سدد كرة سهلة تصدى لها أحمد السعدنى، حارس حرس الحدود.

وشهدت الدقيقة 14 عرضية من الجبهة اليمنى عن طريق إبراهيما نداي إلى داخل منطقة الجزاء اصطدمت بأحد مدافعي حرس الحدود وتهيأت أمام أقدام ناصر منسي الذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل الشباك.

واحتسب الحكم أحمد الغندور تسللا على أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك في الدقيقة 23 بعد انفراده بمرمى أحمد السعدنى حارس مرمى الحدود، الذى تصدى لتسديدة "زيزو"، واكتفى فريق حرس الحدود بالتصدى لهجمات الفريق الأبيض.

في الدقيقة 35 حاول فريق الحدود تعديل النتيجة أمام الزمالك رعن طريق ركلة حرة مباشرة من جهة اليمين، نفذها أحمد شديد قناوي لاعب الحرس بتمريرة طولية إلى داخل منطقة جزاء الأبيض، استقبلها محمود بن والي برأسية غير متقنة مرت بشكل بعيد على القائم الأيسر لمرمى الحارس محمد صبحي.

وهدد إبراهيما نداى مهاجم الزمالك مرمى حرس الحدود بتسديدة قوية في الدقيقة 43 تصدى لها أحمد السعدنى حارس الحرس لتصل إلى ناصر منسى الذى، أكملها بتصويبة أخرى ولكنها اصطدمت بالعارضة.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من، حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح، خط الوسط: محمد عبد الغني - نبيل عماد دونجا - إبراهيما نداي،خط الهجوم : أحمد سيد "زيزو" - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومصطفى الزناري وحاتم سكر وعبد الله محمد وسيد عبد الله "نيمار" وسيف جعفر ويوسف أسامة نبيه وأحمد بلحاج وسيف الجزيري.

ودخل حرس الحدود المباراة بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: أحمد السعدني، الدفاع: إسلام عبد الله – إبراهيم القاضي – محمود بن والي، الوسط: أحمد شديد قناوي – مصطفى جمال – أحمد فليكس - محمد رضا،الهجوم: مصطفى زيكو – فلانتينو أودو – مصطفى صبحي.

ويدخل الزمالك اللقاء فى المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 36 نقطة بعدما لعب 22 مباراة حقق الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى 6 مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 31 هدفا وتلقت شباكه 22 هدفا.

في المقابل يحتل حرس الحدود المركز الثامن عشر بجدول الدورى برصيد 16 نقطة بعدما لعب 22 مباراة حقق الفوز فى 3 لقاءات وتعادل فى 7 مواجهات وتلقى 12 خسارة وسجل لاعبوه 12 هدفا وتلقت شباكه 26 هدفا.