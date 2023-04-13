شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبا فى قائمة سموحة استعدادا لمواجهة الاتحاد غدا بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد سامى، المدير الفني لفريق سموحة، عن قائمة فريقه استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري غدا، فى إطار منافسات الأسبوع الخامس الخامس والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وجاءت قائمة سموحة لمواجهة الاتحاد كالتالي:

حراسة المرمى: الهانى سليمان وعمر صلاح.

الدفاع: أحمد حكم، أحمد شوشة، بركات حجاج، محمد مغربي، طارق علاء، أحمد جمال.

الوسط: محمود حليمو، ماليك بعيو، محمد عصام، محمد الصباحي، دوكو دودو، حسين فيصل، أحمد مصطفى، صديق أوجولا، مصطفى سعد ميسي.

الهجوم: بنجامين بواتينج، محمد سعيد، حسام حسن.

ويحتل سموحة المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 24 مباراة فاز فى 7مباريات وتعادل فى 10 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 23 هدفاً واستقبلت شباكهم 22 هدفا.