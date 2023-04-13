اخبار الرياضه

20 لاعبا فى قائمة سموحة استعدادا لمواجهة الاتحاد غدا بالدوري

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبا فى قائمة سموحة استعدادا لمواجهة الاتحاد غدا بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد سامى، المدير الفني لفريق سموحة، عن قائمة فريقه استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري غدا، فى إطار منافسات الأسبوع الخامس الخامس والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

 

وجاءت قائمة سموحة لمواجهة الاتحاد كالتالي:

 

حراسة المرمى: الهانى سليمان وعمر صلاح.

 

الدفاع: أحمد حكم، أحمد شوشة، بركات حجاج، محمد مغربي، طارق علاء، أحمد جمال.

 

الوسط: محمود حليمو، ماليك بعيو، محمد عصام، محمد الصباحي، دوكو دودو، حسين فيصل، أحمد مصطفى، صديق أوجولا، مصطفى سعد .

 

الهجوم: بنجامين بواتينج، محمد سعيد، حسام حسن.

 

ويحتل سموحة المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 24 مباراة فاز فى 7مباريات وتعادل فى 10 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 23 هدفاً واستقبلت شباكهم 22 هدفا.

 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا