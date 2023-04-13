شكرا لقرائتكم خبر عن علي فرج يحجز أول تأشيرة تأهل لنصف نهائى بطولة بريطانيا للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل البطل المصري علي فرج، لاعب وادي دجلة والمصنف الخامس عالمياً فى الاسكواش، إلى الدور نصف النهائي ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، والتي تستضيفها مدينة برمنجهام الإنجليزية خلال الفترة بين 9 إلى 16 أبريل الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 180 ألف دولار، للرجال ومثلها للسيدات.

وفاز علي فرج في مباراة الدور ربع النهائي على مواطنه طارق مؤمن بنتيجة 3-1، في مباراة استغرقت 57 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 7-11, 11-8, 11-8.

بينما خسرت روان العربي في منافسات السيدات أمام النيوزيلندية جويل كينج بنتيجة 3ـ2، في مباراة استغرقت 68 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-13, 11-5, 10-12, 11-4, 11-5.

وتعتبر البطلة المصرية هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش، هي حامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة، فيما يحمل النيوزيلندي بول كول لقب آخر نسخة أيضاً من البطولة عن منافسات الرجال.