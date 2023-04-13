شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتقدم على حرس الحدود بهدف نظيف بعد مرور 15 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 15 دقيقة من مباراة الزمالك وحرس الحدود المقامة حالياً بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، والنتيجة تقدم الفريق الأبيض بهدف نظيف.

نشاط من الزمالك في بداية اللقاء لانتزاع المبادرة الهجومية والسيطرة على منطقة المناورات، عن طريق السنغالى إبراهيما نداى الذى سدد كرة سهلة تصدى لها أحمد السعدنى، حارس حرس الحدود.

وشهدت الدقيقة 14 عرضية من الجبهة اليمنى عن طريق إبراهيما نداي إلى داخل منطقة الجزاء اصطدمت بأحد مدافعي حرس الحدود وتهيأت أمام أقدام ناصر منسي الذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل الشباك.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من، حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح، خط الوسط: محمد عبد الغني - نبيل عماد دونجا - إبراهيما نداي،خط الهجوم : أحمد سيد "زيزو" - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومصطفى الزناري وحاتم سكر وعبد الله محمد وسيد عبد الله "نيمار" وسيف جعفر ويوسف أسامة نبيه وأحمد بلحاج وسيف الجزيري.

ودخل حرس الحدود المباراة بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: أحمد السعدني، الدفاع: إسلام عبد الله – إبراهيم القاضي – محمود بن والي، الوسط: أحمد شديد قناوي – مصطفى جمال – أحمد فليكس - محمد رضا،الهجوم: مصطفى زيكو – فلانتينو أودو – مصطفى صبحي.

ويدخل الزمالك اللقاء فى المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 36 نقطة بعدما لعب 22 مباراة حقق الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى 6 مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 31 هدفا وتلقت شباكه 22 هدفا.

في المقابل يحتل حرس الحدود المركز الثامن عشر بجدول الدورى برصيد 16 نقطة بعدما لعب 22 مباراة حقق الفوز فى 3 لقاءات وتعادل فى 7 مواجهات وتلقى 12 خسارة وسجل لاعبوه 12 هدفا وتلقت شباكه 26 هدفا.