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حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 13 / 4 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 13 / 4 / 2023 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، قناة أبو ظبى تعلن استضافة ملعب محمد بن زايد للسوبر المصرى بين الزمالك والأهلى 

قناة أبو ظبى تعلن استضافة ملعب محمد بن زايد للسوبر المصرى بين الزمالك والأهلى

قناة أبو ظبى تعلن استضافة ملعب محمد بن زايد للسوبر المصرى بين الزمالك والأهلى

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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