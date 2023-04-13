حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 13 / 4 / 2023

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 13 / 4 / 2023 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، قناة أبو ظبى تعلن استضافة ملعب محمد بن زايد للسوبر المصرى بين الزمالك والأهلى

محمد يوسف

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