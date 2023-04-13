الزمالك يتقدم على حرس الحدود بثنائية في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الشوط الاول من مباراته ضد حرس الحدود متقدما بهدفين دون رد من عمر المباراة المقامة بينهما ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

تألق منتظر للاعبي الزمالك أمام الحرس تحت عدسة أوسوريو

سجل ناصر منسي هدف الزمالك أمام حرس الحدود في الدقيقة الرابعة عشرة بعد استلامه عرضية من حمزة المثلوثي، وأضاف حسام عبدالمجيد الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع المقدر بثلاث دقائق

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 36 نقطة بعد تحقيقه الفوز في 10 مباريات، والتعادل في 6 والخسارة في 6 مثلهم، فيما يتذيل حرس الحدود جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 16 نقطة.

من المنتظر أن يتواجد الكولومبي خوان كارلوس أوسويرو في

مدرجات ستاد الكلية الحرية لمتابعة مباراة الزمالك وحرس الحدود، وذلك قبل أن يتولي مهمة تدريب الفريق بشكل رسمي.

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد عبد الغني - نبيل عماد دونجا - إبراهيما نداي.

خط الهجوم : أحمد سيد "زيزو" - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

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