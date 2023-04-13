الأهلي يختار 30 لاعبا من دورة المرج للاختبار بقطاع الناشئين

ياسر رشاد - القاهرة - حققت الدورة الرمضانية الكبرى بمنطقة المرج نجاجا باهرا بعد اختيار اللجنة الفنية التابعة للنادي الأهلي 30 لاعبا من اللاعبين المشاركين فى البطولة للخضوع لاختبار خاصة بقطاع الناشئين داخل النادي خلال المرحلة المقبلة.

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واختار حمدي أبو راضي وناجي خليل نجمى النادي الأهلي 30 لاعبا من اللاعبين المشاركين في دورة المرج بواقع 15 لاعبا من مواليد 2008 و15 لاعبا مواليد 2010 على أن يتم خضوعهم لاختبار فنية وبدنية بقطاع الناشئين بالأهلي من أجل اختيار افضل العناصر.

وأوضح حمدي ابو راضى أن الدورة شهدت مشاركة عناصر مميزة من اللاعبين الذين تم اختيار افضلهم من أجل خضوعهم للاختبارات فى النادي الأهلي للتعاقد مع افضل العناصر مشيرا إلى أن هناك بعض العناصر الذى تم اختيارهم تلعب فى عدد من الأندية الأخرى وسيتم التفاوض مع انديتهم حال النجاح وتجاوز اختبارات الأهلي.

من جانبه عبر سيد جلال المشرف العام على البطولة سعادته بقرار اللجنة الفنية التابعة للنادي الأهلي مؤكدا أن الهدف الأساسى من الدورة كان هو اكتشاف العديد من المواهب فى تلك المراحل السنية لرعايتهم وتأهيلهم بالشكل النموذجي من أجل خلق

عشرات النماذج من النجم العالمى محمد صلاح.

وأكد سيد جلال أن مصر بها العديد من اللاعبين المميزين فى تلك المراحل السنية ويحتاجون فقط لم يكتشفهم لرعايتهم وتأهيلهم بالشكل الصحيح.

وشهدت البطولة حضور العديد من القيادات الرياضية والبرلمانية فى مقدمتهم سيد حزين وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقاهرة والمهندس عدلى القيعى رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي بالإضافة إلى عادل قبيس امين حزب مستقبل وطن المرج وعدد كبير من نواب مستقبل وطن بالمرج.

وتقوم اللجنة الفنية للبطولة تحت إشراف فتح الله مصطفي ومحمد موسى ومحمد مجدي باختيار اللاعبين المميزين بالمباريات من أجل تصفيتهم في نهاية الدورة وتقديمهم للاختبار بناشئين النادي الأهلي.

وتصل مجموعة جوائز الدورة إلى 135 ألف جنيها مقسمه على 6 فرق الاوائل من مواليد 2008 و2010 بجانب العديد من الجوائز العينية.