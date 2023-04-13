الدوري الإوروبي.. مانشستر يونايتد يضرب إشبيلية بثنائية في الشوط الاول

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم فريق مانشستر يونايتد على نظيره إشبيلية بهدفين دون رد، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما حاليًا في ذهاب دور ربع النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي.

اقرا أيضًا..روما يسقط أمام فينورد في الدوري الأوروبي

أحرز ثنائية فريق مانشستر يونايتد اللاعب مارسيل سابيتسر في الدقيقتين 15 ، 21 من عمر المنعطف الاول من المباراة لينتهي الشوط بتقدم الأحمر على إشبيلية بثنائية نظيفة.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام إشبيلية في الدوري الأوروبي



في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: وان بيساكا - رافاييل فاران - ليساندرو مارتينيز - تيريل

مالاسيا

خط الوسط: كاسيميرو - مارسيل سابيتزر - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: أنتوني - جادون سانشو - أنتوني مارسيال

تشكيل إشبيليةلمباراة مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي



حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: جونزالو مونتيل، تانجي نيانزو، ماركاو، ماركوس أكونيا.

خط الوسط: فرناندو، ايفان راكيتيتش، أوليفر توريس.

خط الهجوم: لوكاس أوكامبوس، إريك لاميلا، أوليفر توريس.

لمزيد من الأخبار الرياضية عبر الوفد اضغط هنا