3 وجهات محتملة لـ أيمن أشرف حال رحيله عن الأهلي في الصيف المقبل

ياسر رشاد - القاهرة - أصبح المدافع أيمن أشرف من أبرز المرشحين للرحيل عن صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعدما لم يحصل على فرصة المشاركة تحت قيادة السويسري مارسيل كولر.

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وكان أيمن أشرف قريبا من الرحيل عن صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بعدما خرج من الحسابات الفنية لمدربه السويسري.

ولم يشارك أيمن أشرف مع الأهلي في أي مباراة خلال الموسم الجاري سواء في الدوري المصري الممتاز أو دوري أبطال أفريقيا.

ونستعرض في هذا التقرير 3 وجهات محتملة لـ أيمن أشرف حال رحيله عن الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

فيوتشر

توجد العديد من الأسباب التي يمكن أن تقود أيمن أشرف للانتقال إلى فيوتشر حال تقدمه بعرض رسمي لشراء المدافع صاحب الـ 32 عامًا.

ومن أبرز هذه الأسباب هو منافسة فيوتشر على مراكز المقدمة في جدول ترتيب الدوري المصري وقدرته على التأهل لبطولة إفريقية.

وأيضًا تواجد العديد من الأسماء البارزة والدولية ضمن فيوتشر والذي يضم كذلك بعض زملائه اللاعب السابقين في الأهلي وهم سعيد سمير وكريم نيدفيد.

سموحة أو الاتحاد السكندري

ربما يرغب أيمن أشرف في اللعب ضمن صفوف سموحة أو الاتحاد السكندري سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي وتكرار تجربة بعض لاعبي الأهلي في خروجهم من صفوف القطبين والانتقال إلى هذه الفرق من

أجل الحصول على مشاركة الفرصة بشكل كامل وعلى سبيل المثال أحمد عبد القادر وناصر ماهر وحسام حسن.

وفي حال انتقال أيمن أشرف إلى سموحة أو الاتحاد السكندري سيواجه ضغوطًا أقل وهو ما قد يساعده على استعادة مستواه الفني والبدني والذهني.

أهلي جدة السعودي

يمتلك أيمن أشرف الخبرات والإمكانيات التي تؤهله للتواجد في الدوري السعودي، وربما يجتمع اللاعب مع مدربه السابق بيتسو موسيماني في أهلى جدة والذي اقترب من الصعود إلى دوري روشن السعودي وبالتالي سيحتاج وقتها إلى تدعيم صفوفه بقوة للظهور بمستوى يليق به.

وكان أيمن أشرف من العناصر الأساسية والمهمة تحت قيادة بيتسو موسيماني في الأهلي حيث خاض 73 مباراة مع المدرب الجنوب إفريقي.

وبشكل عام فقد خاض أيمن أشرف 241 مباراة مع الأهلي بمختلف المسابقات، وسجل خلالها 5 أهداف بينما صنع 4 آخرين.

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