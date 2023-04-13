ناصر منسي يسجل هدف الزمالك الأول أمام الحرس

ياسر رشاد - القاهرة - سجل ناصر منسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك هدف التقدم لفريقه أمام حرس الحدود في الدقيقة الثامنة عشرة من عمر المباراة المقامة بينهما ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

تألق منتظر للاعبي الزمالك أمام الحرس تحت عدسة أوسوريو

من المنتظر أن يتواجد الكولومبي خوان كارلوس أوسويرو في مدرجات ستاد الكلية الحرية لمتابعة مباراة الزمالك وحرس الحدود، وذلك قبل أن يتولي مهمة تدريب الفريق بشكل رسمي.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 36 نقطة بعد تحقيقه الفوز في 10 مباريات، والتعادل في 6 والخسارة في 6 مثلهم، فيما يتذيل حرس الحدود جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 16 نقطة.



حراسة المرمى : محمد صبحي



خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح.



خط الوسط: محمد عبد الغني - نبيل عماد دونجا -

إبراهيما نداي.



خط الهجوم : أحمد سيد "زيزو" - ناصر منسي - مصطفى شلبي.



ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومصطفى الزناري وحاتم سكر وعبد الله محمد وسيد عبد الله "نيمار" وسيف جعفر ويوسف أسامة نبيه وأحمد بلحاج وسيف الجزيري.

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