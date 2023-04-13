روما يسقط أمام فينورد في الدوري الأوروبي

ياسر رشاد - القاهرة - خسر فريق روما الايطالي من نظيره فينورد الهولندي بهدف في المواجهة التي جمعت بينهما مساء الخميس في ذهاب دور ربع النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي.

موعد مباراة الأهلى والرجاء في ذهاب ربع نهائي أبطال أفريقيا

جاء هدف فينورد الهولندي في الدقيقة 53 من تسديدة صاروخية سجلها ماتس ويفر، بعد تمريرة عرضية رائعة وصلت له من أسامة إدريسي.

وأهدر روما ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة مع نهاية الشوط الأول نفذها لورينزو بيليجريني.

وغادر باولو ديبالا نجم روما في الدقيقة 26 من عمر المباراة متأثرًا بإصابته ليشارك ستيفان شعراوي بدلا منه.

ومن المقرر أن يتجدد اللقاء بين روما وفينور الخميس المقبل على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية لخوض مباراة الإياب وحسم التأهل للدور نصف النهائي.

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