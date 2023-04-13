المقاولون العرب والمصري البورسعيدي.. تشكيل المباراة الرسمي بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفنى لفريق المقاولون العرب بقيادة شوقي غريب المدير الفني للفريق، تشكيله الرسمي أمام المصري، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

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تشكيل المصري..

في حراسة المرمي عصام ثروت ،و أحمد عماد، اسلام ابو سليمة، عماد الدين بو بكر، عمرو سعداوي لخط الدفاع، حسين السيد، عمرو موسى كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، الياس الجلاصي،

عبد الرحيم دغموم، محمد جريندو كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد مروان حمدي.

تشكيل المقاولون العرب..

محمود أبوالسعود في حراسة المرمي وأمير عابد وأحمد علاء وفاروقا نور الدين وجوزيف أوشايا ولويس إدوارد وأحمد الشيمي ومحمد مجلي وعبدالرحمن خالد جبنة وأمادو أنياص وجون أوكلي.