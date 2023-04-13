التشكيل الرسمي لمباراة الإسماعيلي وإنبي في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن حمزة الجمل المدير الفنى للفريق الأول بنادى الإسماعيلي تشكيله الرسمي لمباراة المصري، التى تجمع الفريقين، بعد قليل ببطولة الدورى العام.



تشكيل إنبي الرسمي أمام الإسماعيلي في الدوري

رضا السيد في حراسة المرمى

الدفاع: على فوزي، محمد حامد، رفيق كابو، أحمد صبيحة

خط الوسط: مصطفى شكشك، مروان داوود، أحمد أوفا

الهجوم: أحمد العجوز، أحمد كالوشا، مودي ناصر.

ترتيب هدافي الدوري المصري..

1ـ مابولولو لاعب الاتحاد السكندري 11 هدفًا

2ـ أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة 10 أهداف

3ـ أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك 8 أهداف

4ـ محمد حمدي زكي لاعب أسوان 8 أهداف

5ـ رفيق كابو لاعب إنبي 8 أهداف

6ـ رزقي حمرون لاعب فاركو 8 أهداف