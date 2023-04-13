الزمالك و حرس الحدود.. أوسوريو يتابع الأبيض من مقصورة ستاد الكلية الحربية

ياسر رشاد - القاهرة - يتواجد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مقصورة ستاد الكلية الحربية، لمتابعة مباراة الأبيض في لقاء حرس الحدود ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، قبل بدء توليه قيادة الفريق رسميا ابتداء من غدا الجمعة.

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وكان المدير الفني وصل إلى القاهرة مساء الأمس قادما من بلاده تمهيدا لتدريب الزمالك خلال الفترة المقبلة خلفا للبرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني السابق.

ومن المقرر أن يقود أسوريو تدريب الزمالك غدا استعدادا للقاء المقاولون العرب المقرر له يوم الاثنين المقبل في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم تشكيل الزمالك كل من:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد عبد الغني - نبيل عماد دونجا - إبراهيما نداي.

خط الهجوم : أحمد سيد "زيزو" - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومصطفى الزناري وحاتم سكر وعبد الله محمد وسيد عبد الله "نيمار" وسيف جعفر ويوسف أسامة نبيه وأحمد بلحاج وسيف الجزيري.

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