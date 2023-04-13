موعد مباراة الأهلى والرجاء في ذهاب ربع نهائي أبطال أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - في مواجهة افريقية عربية مرتقبة يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الرجاء المغربي في تمام التاسعه مساء يوم 22 ابريل الجاري على ملعب ستاد القاهره الدولي لحساب منافسات الدوري ربع النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا في لقاء الذهاب.

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ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات بي ان سبورت الناقل الفضائي الحصري للفاعليات الافريقيه على صعيد الانديه والمنتخبات.

كان الأهلي قد حسم تاهله الى مرحله الادوار الاقصائيه بعد احتلاله وصافه ترتيب مجموعته برصيد 10 نقاط عقب الفوز الاخير على الهلال السوداني بثلاثية من دون رد في الجوله الاخيره من مرحلة المجموعة ليحسم عبوره إلى ربع نهائي البطولة رفقة صن داونز

الجنوب افريقي والذي تاهل في الصدارة.

ومن المقرر ان يلاقي الاهلي في نصف النهائي حال تخطيه عقبة الرجاء المغربي الفريق المتأهل من الموجهة الاخرى بين الترجي التونسي وشبيبه القبائل الجزائري التي تقام لحساب الدور ذاته.

ويقام نهائي البطولة في يونيو المقبل بنظام الذهاب والاياب وفقا لما اعلنه الاتحاد الافريقي لكرة القدم اخيرا بدلا من اقامته من مواجهة واحدة على ارض محايدة كما حدث في النسخ السابقة.

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