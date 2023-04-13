بايرن ميونيخ يبعد ماني عن مباراة هوفنهايم بسبب سوء السلوك

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني عن إبعاد مهاجمه السنغالي ساديو ماني من قائمة الفريق التي ستواجه هوفنهايم في الدوري الألماني السبت بسبب "سوء السلوك".

وجاء في بيان مقتضب نشره النادي: "لن يكون ساديو ماني (31 عامًا) ضمن تشكيلة بايرن ميونخ في مباراة يوم السبت على أرضه ضد هوفنهايم 1899، بسبب سوء تصرفه بعد مباراة بايرن في دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي. كما سيتم تغريم ماني".

وبحسب تقارير، ارتفعت حدة الكلام بين ماني وسانيه بعد انتهاء المباراة في غرفة الملابس حيث انتقد أفضل لاعب في إفريقيا عام 2022 الطريقة التي تحدث إليه الجناح الألماني الدولي آواخر المباراة.

وبحسب الصحف الألمانية، فإن ماني الذي شارك في الدقيقة 69 قام بتوجيه لكمة إلى وجه سانيه ليسيل الدم من شفة الأخير.

وشارك اللاعبان في تدريبات بايرن صباح الخميس وسبق ذلك حديث بين المدرب توماس توخل وماني.

وقبل الحصة التدريبية أيضاً تم استدعاء مانيه من قبل المدير الرياضي البوسني حسن صالحميدجيتش والرئيس التنفيذي للنادي أوليفر كان لمساءلته عن تصرفاته.

وانتقل ماني إلى الفريق البافاري صيف عام 2022 قادماً من ليفربول الإنجليزي مقابل صفقة بلغت 32 مليون يورو.

أصيب ماني في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وغاب عن الملاعب حتى نهاية شباط/فبراير الماضي ما أجبره على عدم المشاركة في صفوف منتخب السنغال في مونديال قطر 2022.

(بي إن سبورت)