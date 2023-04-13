شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل المصرى والمقاولون العرب فى الجولة 25 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حسام حسن المدير الفني للنادي المصري، عن تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة المقاولون العرب، في مباراة الجولة 25 من عمر مسابقة الدوري، والتي تجمع الفريقين على ستاد برج العرب بالأسكندرية.

وجاء تشكيل المصري كالتالي: في حراسة المرمى عصام ثروت، حسين السيد، عماد بو بكر، محمد جريندو، أحمد عماد، عمرو موسى، إسلام أبو سليمة، عمرو سعداوي، إلياس الجلاصي، عبد الرحيم دغموم، ومروان حمدي.

كما أعلن شوقي غريب المدير الفني للمقاولون العرب، عن تشكيل ذئاب الجبل الذي يستعد لمواجهة المصري وجاء تشكيل المقاولون كالتالي: محمود ابو السعود في حراسة المرمى، أمير عابد، أحمد علاء، فاروقا نور الدين، جوزيف أوشايا، لويس إدوارد، أحمد الشيمي، محمد مجلي، عبد الرحمن جبنة، أمادو نياص، جون أوكلي.

ويحتل النادى المصرى المركز السابع فى ترتيب جدول الدورى برصيد 34 نقطة، حصدها من 23 مباراة، حقق الفوز فى 8 لقاءات، وتعادل فى 10 مواجهات، وخسر 5 مباريات، وسجل لاعبوه 23 هدفا، واستقبلت شباكه 24 هدفا.

ويحتل المقاولون العرب المركز السادس فى جدول مسابقة الدوري برصيد 34 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعدما خاضوا 24 مباراة، حيث فاز المقاولون في 8 مباريات، وتعادل في 10 لقاءات وخسر 6 مواجهات، وسجل لاعبو المقاولون 26 هدفاً، واستقبلت شباكهم 22 هدفاً آخر.