شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل الإسماعيلى وإنبى فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حمزة الجمل المدير الفني لفريق الإسماعيلى التشكيل الأساسى الذى سوف يخوض لقاء إنبى ضمن مباريات الجولة الخامسة و العشرون من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز حيث تقام على ستاد الإسماعيلية .

وجاء التشكيل كالتالى :

حراسة المرمى .. محمد كوكو .

خط الدفاع .. باهر المحمدى ، محمد هاشم ، عصام صبحى ، محمد الدسوقى .

خط الوسط .. محمد حسن ، سيرجى أكا ، كريم الديب .

الهجوم .. فراس شواط ، محمد الشامى ، عبدالرحمن مجدى .

بينما جاء تشكيل فريق إنبى بقيادة تامر مصطفى يضم كل من :

حراسة المرمى .. رضا السيد .

خط الدفاع .. على فوزى ، محمد إسماعيل ، أحمد خليل " كالوشا " ، أحمد صبيحة .

خط الوسط .. مروان داود ، مصطفى شكشك ، أحمد العجوز ، محمد ناصر .

الهجوم .. رفيق كابو ، أحمد أمين قفه .