شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل الإسماعيلى وإنبى فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن حمزة الجمل المدير الفني لفريق الإسماعيلى التشكيل الأساسى الذى سوف يخوض لقاء إنبى ضمن مباريات الجولة الخامسة و العشرون من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز حيث تقام على ستاد الإسماعيلية .
وجاء التشكيل كالتالى :
حراسة المرمى .. محمد كوكو .
خط الدفاع .. باهر المحمدى ، محمد هاشم ، عصام صبحى ، محمد الدسوقى .
خط الوسط .. محمد حسن ، سيرجى أكا ، كريم الديب .
الهجوم .. فراس شواط ، محمد الشامى ، عبدالرحمن مجدى .
بينما جاء تشكيل فريق إنبى بقيادة تامر مصطفى يضم كل من :
حراسة المرمى .. رضا السيد .
خط الدفاع .. على فوزى ، محمد إسماعيل ، أحمد خليل " كالوشا " ، أحمد صبيحة .
خط الوسط .. مروان داود ، مصطفى شكشك ، أحمد العجوز ، محمد ناصر .
الهجوم .. رفيق كابو ، أحمد أمين قفه .