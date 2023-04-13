شكرا لقرائتكم خبر عن زيكو وأودو يقودان هجوم حرس الحدود أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق

بقيادة أحمد أيوب تشكيل فريقه لمواجهة

المقرر لها في التاسعة والربع مساء اليوم الخميس باستاد الكلية الحربية في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل حرس الحدود ، كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد السعدني

الدفاع: إسلام عبد الله – إبراهيم القاضي – محمود بن والي

الوسط: أحمد شديد قناوي – مصطفى جمال – أحمد فليكس - محمد رضا

الهجوم: مصطفى زيكو – فلانتينو أودو – مصطفى صبحي

يدخل الزمالك اللقاء فى المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 36 نقطة بعدما لعب 22 مباراة حقق الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى 6 مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 31 هدفا وتلقت شباكه 22 هدفا، في المقابل يحتل حرس الحدود المركز الثامن عشر بجدول الدورى برصيد 16 نقطة بعدما لعب 22 مباراة حقق الفوز فى 3 لقاءات وتعادل فى 7 مواجهات وتلقى 12 خسارة وسجل لاعبوه 12 هدفا وتلقت شباكه 26 هدفا.

33 مباراة جمعت الزمالك وحرس الحدود حقق الفارس الأبيض 17 فوز مقابل 9 انتصارات لحرس الحدود، فيما انتهت 7 لقاءات بالتعادل، وسجل الزمالك 51 هدفا وتلقت شباكه 36 هدفا من حرس الحدود.