شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الزمالك وحرس الحدود إلى الكلية الحربية لخوض مباراة الفريقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت حافلتي الزمالك وحرس الحدود إلى استاد الكلية الحربية استعداداً لخوض المباراة التى ستجمع الفريقين المقرر لها بعد قليل ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وأعلن الجهاز الفني للزمالك عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة حرس الحدود، المقرر لها في التاسعة والربع مساء اليوم الخميس باستاد الكلية الحربية في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد عبد الغني - نبيل عماد دونجا - إبراهيما نداي.

خط الهجوم : أحمد سيد "زيزو" - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومصطفى الزناري وحاتم سكر وعبد الله محمد وسيد عبد الله "نيمار" وسيف جعفر ويوسف أسامة نبيه وأحمد بلحاج وسيف الجزيري.



دونجا



سيف الجزيرى



محمد عبد المنصف



نداى



أحمد بلحاج



أحمد سيد زيزو



أحمد فتوح