شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يحذر لاعبيه من التأثر بخسارة كأس مصر ويطالبهم بالانتصارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى لفريق بيراميدز، لاعبى فريقه من التأثر طويلًا بالهزيمة التى تعرضوا لها من الأهلى فى نهائى كأس مصر، وفقدان اللقب.

وطلب باتشيكو من لاعبى فريقه ضرورة نسيان تلك المباراة، والعمل على التركيز فى المباريات المقبلة، خاصة وان الفريق مازال أمامه مواجهات هامة فى مسابقة الدورى، والكونفدرالية الأفريقية.

وشدد المدير الفنى على اللاعبين ضرورة طى صفحة مواجهة الأهلى فى نهائى الكأس والتى خسرها بيراميدز بنتيجة 2 / 1، مشيرًا إلى أن من سمات الفرق الكبار تخطى الأزمات سريعًا والبحث عن انتصارات جديدة.

ويستعد بيراميدز للسفر إلى أسوان من أجل مواجهة فريق تماسيح النيل، غدًا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من عمر مسابقة الدورى الممتاز.