شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يبحث عن الفوز الخامس على التوالى مع المصرى أمام المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى التاسعة والربع مساء اليوم الخميس، يلتقى النادى المصرى مع نظيره المقاولون العرب، فى مباراة الجولة 25 من عمر مسابقة الدورى والتى تجمع الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وإجمالا قاد حسام حسن مدرب النادى المصرى، الفريق البورسعيدى فى 17 مباراة منذ توليه المهمة الفنية للفريق فى الموسم الجارى، حقق الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 7 مواجهات أخرى وخسر 3 مباريات أخرى.

ويعد فوز المصرى على حرس الحدود فى الجولة الماضية بهدف نظيف، هو الانتصار الرابع على التوالى للفريق البورسعيدى، حيث فاز المصرى أولاً على إنبى بهدفين مقابل هدف، ثم على الطلائع بهدف نظيف، ثم على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وأخيرا على حرس الحدود بهدف نظيف.

وضمت قائمة المصرى 22 لاعباً لمواجهة المقاولون وهم: عصام ثروت، محمود جاد، محمد شحاتة، عمرو موسى، كريم العراقى، إسلام أبو سليمة، عمرو السعداوى، حسين السيد، أحمد عماد، عماد الدين بو بكر، حسن على، إلياس الجلاصى، إسلام عطية، محمد الفيومى، عبد الرحيم دغموم، حسام جريشة، زياد فرج، إيزى إيميكا، محمد جريندو، عبده يحيى، أنتونى أكبوتو، مروان حمدي.

ويحتل النادى المصرى المركز السابع فى ترتيب جدول الدورى برصيد 34 نقطة، حصدها من 23 مباراة، حقق الفوز فى 8 لقاءات، وتعادل فى 10 مواجهات، وخسر 5 مباريات، وسجل لاعبوه 23 هدفا، واستقبلت شباكه 24 هدفا.