شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الظهور الأول لـ أوسوريو المدير الفنى الجديد فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر الكولمبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك لأول مرة داخل النادى الأبيض، بعد وصوله إلى القاهرة أمس الأربعاء،وكان بصحبة أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة.

وتعقد إدارة نادي الزمالك، جلسة فى الساعات المقبلة، مع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول، قبل توليه مهام عمله بشكل رسمي.

وكان الزمالك اتفق مع أوسوريو علي كافة بنود التعاقد خلال مرحلة التفاوض، ويتبقي توقيع العقود بين الطرفين، وعقد جلسة للتعارف قبل أن يتسلم المهمة غدًا، الجمعة.

ومن المقرر أن يتسلم أوسوريو قيادة الزمالك بداية من غدًا الجمعة بشكل رسمي، وذلك بعد مواجهة حرس الحدود، والتي سيتولي مدحت عبد الهادي المدرب العام قيادتها من الناحية الفنية.

ويتابع الكولومبي أوسوريو مباراة فريقه أمام حرس الحدود التي ستجمعهما مساء اليوم، الخميس، من خارج الخطوط، حيث سيتواجد المدرب فى مدرجات ملعب الكلية الحربية لمتابعة اللقاء.

ووصل أمس، الأربعاء، إلى القاهرة، كارلوس أوسوريو، استعدادًا لتولي مهام عمله في القلعة البيضاء.

ويواجه الزمالك، اليوم، الخميس، نظيره حرس الحدود على ملعب ستاد الكلية الحربية، في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.