شكرا لقرائتكم خبر عن مواقف للنجوم فى رمضان.. كلوب يدعم محمد صلاح بعد إصراره على الصيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحفل الكرة المصرية بالعديد من المواقف الطريفة، خاصة تلك التى تحدث بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، حيث الأجواء الدينية تكون متصدرة المشهد، وموقف اليوم مع النجم المصرى محمد صلاح، قائد فريق ليفربول الإنجليزى ومنتخب الفراعنة.

صادف شهر رمضان نهائى دورى أبطال أوروبا اللذين خاضهما ليفربول الإنجليزى خلال السنوات الأخيرة، أمام ريال مدريد وتوتنهام، وشهدت المباراتين صيام كل من، النجم المصرى محمد صلاح، والسنغالى ساديو مانى، قبل رحيله عن الريدز.

كلوب، المدير الفنى لليفربول، قال قبل مواجهة ريال مدريد: الدين هو أمر خاص، كما أفهم، ولذلك لا يوجد شيء أقوله عن ذلك، ولكن كل الأمور جيدة، ويمكنكم مشاهدتهما فى التدريبات، يبدوان مفعمين بالحيوية والطاقة.

وأكد المدرب الألمانى على موقفه وتفهمه لصيام صلاح ومانى قبل لقاء توتنهام إذ قال: إنهما يقدمان أفضل ما لديهما سواء أثناء الصيام أو بدونه، فى هذه الحياة هناك أمور أكثر أهمية من كرة القدم.