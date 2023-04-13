الزمالك يتسلح بالتاريخ أمام حرس الحدود الليلة في الدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - ينتظر عشاق ومتابعي الفارس الأبيض، الساعات القليلة المتبقة، لمشاهدة أحداث مباراة الزمالك وحرس الحدود، التى تجمعهما بعد قليل، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وتأمل جماهير الزمالك مواصلة الانتصارات بعد تحقيق الفوز على البنك الأهلي في المباراة الماضية بهدف نظيف، سجله محمود الونش عبر رأسية متقنة في سكنت الشباك.

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تاريخ مواجهات الزمالك وحرس الحدود

تقابل الزمالك وحرس الحدود في 36 مباراة، نجح الزمالك في الفوز بـ 23 لقاء، بينما حقق حرس الحدود الفوز في 8 مباريات، وحسم التعادل بين الفريقين في 5 مواجهات، أحرز لاعبي الزمالك 57 هدف، فيما أحرز لاعبي حرس الحدود 33 هدف في

شباك الأبيض.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 36 نقطة بعد تحقيقه الفوز في 10 مباريات، والتعادل في 6 والخسارة في 6 مثلهم، فيما يتذيل حرس الحدود جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 16 نقطة.

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري المصري

وتنطلق مباراة الزمالك وحرس الحدود في التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والربع بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر والربع بتوقيت الإمارات.

ترتيب الدوري المصري..

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