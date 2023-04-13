عصام عبد الفتاح : لا أعلم سر القلق من حكم مباراة الأهلى والرجاء

ياسر رشاد - القاهرة - أبدى عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام السابق بالاتحاد المصري لكرة القدم دهشته من الاعتراضات التي دارت اخيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعيين الحكم السوداني شانتير لادارة مواجهه الأهلي والرجاء المغربي المقبلة المقرر اقامتها 22 ابريل الجاري ملعب القاهرة الدولي لحساب دور ربع النهائي من بطولة دوري ابطال افريقيا.

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وقال عبد الفتاح خلال تصريحات اذاعية عصر اليوم الخميس ان الحكم السوداني شانتير بالطبع من الحكام الجيدين خلال الفترة الاخيرة بالقارة السمراء ومن غير المنطقي ان يضحي بسمعته الجيده خاصة انه في بداية طريقه الدولي والاعتماد عليه في اللقاءات الكبرى.

وواصل خلال تصريحاته، لا اظن ان شانتير سيقوم بفعل اي أمر خارج عن الاعراف التحكيمية وهو بالطبع لا يقبل ذلك الحكم السوداني يحظى بدعم كبير من اتحاد بلاده ولن يخاطر بمستقبله.

واضاف الجميع يعلم قيمه مصر خاصه في البطولات القارية.



كان الاتحاد السوداني لكره القدم قد اصدر بيانا رسميا امس الأربعاء أكد فيه ان شانتير لن يعتذر عن عدم اداره اللقاء في الوقت في الوقت الذي اكد فيه الحكم السوداني ان لا يعلم اي شيء عن ما يتردد من أنباء حول استبعاده او اعتذاره عن عدم ادارة اللقاء بداعي استشعار الحرج خاصة بعد لقاء الاهلي والهلال السوداني الاخير الذي أقيم على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الأخيرة من مرحله دور المجموعات لبطوله دوري ابطال افريقيا.

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