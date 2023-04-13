متخصص في فرق الشباب.. من هو الكرواتي دينكو مدرب النصر السعودي الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - أصبح الكرواتي دينكو إيليتشيتش هو المكلف بمنصب المدير الفني لفريق النصر السعودي خلفا للمدرب الفرنسي رودي جارسيا.

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وكان الكرواتي دينكو إيليتشيتش هو مدرب الفئات السنية لكرة القدم بنادي النصر قبل أن يتولى مهمة تدريب الفريق الأول.

ووفقا لموقع "ترانسفير ماركت" فإن دينكو كان يتولى تدريب فريق النصر تحت 19 عامًا وسبق له خوض العديد من التجارب في بلاده سواء على مستوى المنتخبات أو الأندية.

ويعد دينكو إيليتشيتش من مواليد التاسع عشر من سبتمبر لعام 1973، ويبلغ من العمر 49 عامًا.

وبحسب الموقع ذاته فأن إيليتشيتش من المدربين الحاصلين على رخصة التدريب المحترفة من

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وبدأ مسيرته التدريبية مع فريق "NK Sesvete" الكرواتي في موسم 2010-2011 ثم تولى تدريب منتخبات كرواتيا تحت 19 و20 عامًا.

وواصل مسيرته بتدريب العديد من الأندية الكرواتية كان آخرها نادي كوستوسيا المتواجد في الدرجة الثانية بموسم 2020-2021 قبل أن يخوض تجربة جديدة في مشواره التدريبي بالتواجد مع فريق النصر السعودي تحت 19 عامًا.

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