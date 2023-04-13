مورينيو يُعلن تشكيل روما لمواجهة فينورد بالدوري الأوروبي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق روما الإيطالي عن تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة نظيره فريق فينورد الهولندي والتي تجمعهما ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي والي يحتضنها ملعب فيجينورد.

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وجاء تشكيل روما لمواجهة فينورد كالتالي:

حراسة المرمى: روي باتريسيو.

خط الدفاع: جيانلكو مانشيني، كريس سمالينج، روجر إيبانيز.

خط الوسط: نيكولا زالوسكي، بريان كريستانتي، نيمانيا ماتيتش، ليوناردو سبينازولا.

خط الهجوم: باولو ديبالا، لورنزو بيليجريني.

ويلتقي الفائز من تلك المواجهة، بالفائز من

مواجهة باير ليفركوزن ورويال سان خليلوز البلجيكي في الدور نصف النهائي.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة روما وفينورد، مساء اليوم الخميس في تمام الساعة السابعة إلا ربع بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة إلا ربع بتوقيت السعودية والدوحة والساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت أبو ظبي.

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