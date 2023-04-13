حارس مرمى إسرائيلي يواجه تهمة عقوبتها السجن 10 أعوام

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه حارس مرمى فولوس الإسرائيلي، بوريس كليمان تهمة تفضي إلى عقوبة بالسجن لمدة عشرة أعوام .

حيث بدأت في اليونان الإجراءات الجنائية ضده بتهمة الاعتداء الجنسي، الذي اعتقل في حانة بأثينا لاعتدائه على قاصر.

وسيدلي كليمان، الذي تم احتجازه لدى الشرطة، بشهادته أمام قاضي التحقيق،وفي حال اتهامه بارتكاب الجريمة فسيواجه عقوبة بالسجن لأكثر من 10 سنوات، بموجب القانون الجنائي اليوناني.

واعتقل كليمان، الثلاثاء الماضي، في حانة بأحد الأحياء الراقية في أثينا مع زميله البرتغالي رودريجو إسكوفال، الذي أطلق سراحه

دون محاكمة.

وتابع المصدر أن الضحية طالبة بلجيكية كانت في رحلة مدرسية إلى اليونان.

في غضون ذلك، قرر رئيس نادي "فولوس أخيلياس بيوس"، الثلاثاء، استبعاد كليمان وإسكوفال من الفريق.

وقال بيان لنادي فولوس، الذي يحتل المركز السادس حاليا في الدوري اليوناني: تم استبعاد بوريس كليمان ورودريجو إسكوفال من الفريق، وبدأت عملية إنهاء عقديهما.