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وزير الرياضة يلتقي نظيره الكونغولي لبحث التعاون المشترك

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ياسر رشاد - القاهرة - التقي الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، François KABULO MUANA KABULO، وزير والترفيه الكونغولي لبحث التعاون المشترك بين مصر والكونغو في المجال الرياضي. 

 

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شدد الدكتور اشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة علي عمق العلاقات الودية بين مصر والكونغو، كما اكد على الاهتمام بتكثيف الانشطة المشتركة بين البلدين وتبادل الخبرات في المجال الرياضي والتدريب والخبرات الفنية والانشاءات الرياضية ودراسة امكانية اقامة معسكرات رياضية للرياضيين الكونغوليين في مصر وللرياضيين المصريين في الكونغو في مختلف اللعبات. 

واكد وزير الشباب والرياضة علي اهمية تفعيل مذكرة التعاون بين مصر والكونغو في المجال الرياضي. 

ومن جانبه، وجه وزير الرياضة والترفيه الكونغولي الشكر الي الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي حسن الاستقبال والترحيب وعبر عن اعجابه الشديد بالطفرة الرياضية التي تشهدها مصر في السنوات الاخيرة والبنية التحتية الرياضية اللتي تؤهل مصر لاستضافة كبري الاحداث الرياضية.

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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