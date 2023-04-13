أول تعليق من رونالدو عقب إقالة جارسيا من النصر السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق النصر السعودي رسالة وداعية للفرنسي رودي جارسيا المدير الفني المقال، وذلك بعد رحيله رسميًا عن تدريب الفريق.

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ونشر كريستيانو رونالدو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي " إنستجرام" صورة تجمع مع الفرنسي رودي جارسيا وكتب عليها:

" سعدت بالعمل معك، وأتمني لك التوفيق في المستقبل".

وكان مجلس إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، قد أعلن اليوم الخميس، إنهاء العلاقة التعاقدية رسميًا

مع رودي جارسيا، وثمنت له كافة الجهود التي بذلها مع الفريق؛ وتمنت له التوفيق.

ويحتل فريق النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 53 نقطة، من الفوز في 16 مباراة، والتعادل 5 مرات، والخسارة مرتين، وسجل 49 هدفًا واستقبل 12 هدفًا.

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