رسميًا .. بايرن ميونخ يُوقف ساديو ماني

ياسر رشاد - القاهرة - قرر نادي بايرن ميونخ الألماني، إيقاف السنغالي ساديو ماني عن المشاركة مع الفريق الأول بسبب اعتدائه بالضرب على زميله ليروي ساني.

ونشر الحساب الرسمي لنادي بايرن ميونخ على موقع “تويتر”: ساديو ماني خارج قائمة البايرن في مباراة هوفنهايم".

كانت تقارير صحفية، أكدت خلال الساعات الماضية، أن خلافا نشب بين ماني وساني خلال أرضية الملعب خلال

مواجهة مانشستر سيتي، الثلاثاء الماضي، وامتد بعد اللقاء، لينتهي بلكمة من ماني في وجه ساني.

وانضم أسد ماني إلى نادي بايرن ميونخ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من ليفربول الإنجليزي، بعقد يمتد حتى صيف 2025.