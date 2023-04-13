شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور: أطالب أبوريدة بالتدخل لدى "الكاف".. وأحذر بيريرا من "الترجمة الغلط" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الأسبق تدخل هانى ابوريدة عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولى لكرة القدم للعمل بلجنة الحكام فى الاتحاد الافريقى لكرة القدم.

وأوضح جمال الغندور خلال تصريحات إذاعية "أنا على مدار مسيرتى لم أعمل فى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، ولم أحاضر محاضرة واحدة هناك.

وكشف رئيس لجنة الحكام الأسبق ان البرتغالى بيريرا رئيس لجنة الحكام الحالي زميله منذ زمن كبير، وقال: نصحت بيريرا بعدم السماع للترجمة الخاطئة، وقولت له أنا ضد تجربة الأجانب فى مصر".

وأضاف جمال الغندور، فى أول سنة لـ var لم يحتسب هدف غير صحيح و146 ركلة جزاء وليس هناك مجاملات فى اختيار حكام الـ var.

وكشف جمال الغندور أن وجود الأندية المصرية الأهلى والزمالك وبيراميدز فى الأدوار النهائية للبطولات الأفريقية سبب استبعاد الحكام المصريين من إدارتها.